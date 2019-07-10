Atalay, “Bu teklifin kabul edilir bir tarafı yok” demişti! Neden mi? İşte cevabı…

200 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümet teklifini Türk-İş’e iletti. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 teklif edildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin zam teklifinin yüzde 5 olduğunu kendi tekliflerinin ise 15 olduğunu belirtirken bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını söyledi.

Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde kendilerine yüzde 5 zam teklif edildiğini söyleyen Atalay bir önceki sözleşmeyi 3 Temmuz 2017’de imzaladıklarını ve ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 zam aldıklarını anımsattı.

Peki 2017 yılı haziran ayı ile 2019 yılı haziran ayı arasında geçen sürede temel gıda ürünlerinin fiyatı yüzde kaç zamlandı? TÜİK verilerine bakıldığında birçok üründe yaşanan artış, teklif edilen zam oranının çok üzerinde.

“BU RAKAMIN KONUŞACAK BİR TARAFI YOK”

Bir önceki sözleşmeyi 3 Temmuz 2017’de imzaladıklarını ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 zam aldıklarını anımsatan Atalay, dün şunları söyledi:

“Sayın Bakan ve heyetinin bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon. Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize ‘yüzde 5’ diyorlar. Biz de Sayın Bakana teşekkür ettik.”

Atalay ayrıca, Türk-İş’te Kamu Koordinasyon Kurulunu da toplayacaklarını bildirdi.

Ocak ayında 3 bin 400 lira net maaş alan bir işçinin vergi kesintisi nedeniyle temmuzda net 3 bin 215 lira aldığını vurgulayan Atalay, “Altı ayda 185 lira sadece vergiden kaybımız var.” ifadelerini kullandı.

“NEFES ALMAYI BIRAK ADIM ATACAK HALİMİZ YOK”

Türk-İş’in arzusunun toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesinden yana olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuşmuştu:

“Maalesef bu aşamada kamuoyuna ve işçilere olumlu bir haber veremiyoruz. Bundan sonra sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Ağustosun sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetinde olacağız. Türk-İş’in veya şahsımın grevle ilgili ne bir arzusu ne bir talebi var ama yasalar sendikacılara ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok.”

Atalay, “Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak. Bizim bu ücretle nefes almayı bırak adım atacak halimiz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz.” dedi.

TÜRK-İŞ NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sunmuştu.

Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti.