Bugün açıklanan ikinci YEP’te neler değişti?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu yılın güncellenmiş hedeflerini ve 2020,2021 ve 2022 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programını açıkladı. Yeni YEP, işsizlik, enflasyon ve büyüme hedeflerinde 2018 yılı Eylül ayında açıklanan programdan farklılık gösterdi.

ENFLASYON HEDEFLERİ

Bakan Albayrak’ın açıkladığı ikinci YEP’te enflasyon hedefinde iyileşme görüldü. İlk açıklanan YEP’te yüzde 15.9 olan 2019 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12’ye düştü.

2020 yılı için ilk programda belirlenen yüzde 9.8’lik enflasyon hedefi yüzde 8 olarak revize edildi.

2021 yılı enflasyon beklentisi iki programda da değişmeyerek yüzde 6 olarak duyurulurken, 2022 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 4.9 olarak belirlendi.

YIL ESKİ HEDEF (%) YENİ HEDEF (%) 2019 15.9 12 2020 9.8 8 2021 6 6 2022 – 4.9

İŞSİZLİK HEDEFLERİ

Bugün açıklanan programın işsizlik hedeflerinde, ilk açıklanan programa göre 2019 yılı işsizlik hedefi olumsuz yönde revize edilmiş. İlk YEP’te yüzde 12.1 olarak belirlenen 2019 yılı işsizlik hedefi bugün açıklanan programda yüzde 12.9’a yükselmiş durumda.

2020 yılı işsizlik hedefinde sınırlı da olsa bir iyileşme söz konusu. Buna göre ilk programda yüzde 11.9 olarak belirlenen 2020 işsizlik hedefi bugün açıklanan programda yüzde 11.8 olarak açıklandı.

Yeni açıklanan programın işsizlik hedeflerinde en büyük değişim 2021 yılı beklentisinde oldu. İlk açıklanan programda yüzde 11.8 olarak duyurulan 2021 yılı işsizlik hedefi bugün açıklanan yeni programda yüzde 10.6’ya düştü. 2022 yılı işsizlik hedefi ise yüzde 9.8 olarak duyuruldu.

YIL ESKİ HEDEF (%) YENİ HEDEF (%) 2019 12.1 12.9 2020 11.9 11.8 2021 11.8 10.6 2022 – 9.8

BÜYÜME HEDEFLERİ

Bugün açıklanan yeni programda en göze çarpan değişim 2019 yılı büyüme beklentisinde oldu. İlk açıklanan programda yüzde 2.3 olarak belirlenen 2019 yılı büyüme hedefi bugün açıklanan programda yüzde 0.5’e geriledi.

2020 yılı büyüme hedefinde ise olumlu bir değişim görüldü. Buna göre ilk programda yüzde 3.5 olan 2020 yılı büyüme hedefi bugün açıklanan programda yüzde 5’e yükseldi.

İlk açıklanan programda yüzde 5 olan 2021 yılı için büyüme hedefi değiştirilmezken, 2022 yılı için de aynı rakam belirlendi.