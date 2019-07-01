Bugün çeyrek ve altın ne kadar? Gram altın fiyatlarında düşüş!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 252,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,70 liradan, bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 685 liradan, 230,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234,30 liradan, bin 626 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 646 liradan, 813 liradan alınan Yarım Ziynet 823 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satıldı.

DOLAR VE ALTIN GERİLEDİ

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen görüşme sonrası piyasalar pazartesi günü olumlu tepki verdi. Dolar 5.79 TL, 5.67 TL’ye, gram altın ise 260 TL’den 253 TL’ye geriledi. BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

Zirvede bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xİ Jinping’in müzakerelerin devamı konusunda anlaşmaları sonrası, bu müzakerelerden gelecek haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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