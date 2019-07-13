Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (13.07.2019)

Altın, hem tüketim hem yatırım amacıyla talep edilen değerli bir madendir. Türkiye’de halk arasında genellikle yastık altı yatırımı veya hediye olarak talep edilir. Altın, Türkiye’de 14 ayar bilezik, 18 ayar bilezik, 22 ayar bilezik ve diğer takı çeşitleri gibi işçilik gerektiren hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve gremse gibi işçiliğin daha az kullanıldığı çeşitleriyle yatırım aracı olarak da kullanılmaktadır. İşte 13 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış 258,16 TL Satış 258,37 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.703 TL Satış 1.728 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 413,06 TL Satış 422,43 TL

YARIM ALTIN

Alış 823,54 TL Satış 844,86 TL

ALTIN ONS

Alış 1.415,45 TL Satış 1.416,05 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış 147,15 TL Satış 147,27 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış 188,46 TL Satış 188,61 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış 235,44 TL Satış 235,63 TL