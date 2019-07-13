Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (13.07.2019)

Altın, hem tüketim hem yatırım amacıyla talep edilen değerli bir madendir. Türkiye’de halk arasında genellikle yastık altı yatırımı veya hediye olarak talep edilir. Altın, Türkiye’de 14 ayar bilezik, 18 ayar bilezik, 22 ayar bilezik ve diğer takı çeşitleri gibi işçilik gerektiren hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve gremse gibi işçiliğin daha az kullanıldığı çeşitleriyle yatırım aracı olarak da kullanılmaktadır. İşte 13 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış 258,16 TL Satış 258,37 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.703 TL Satış 1.728 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 413,06 TL Satış 422,43 TL
YARIM ALTIN
Alış 823,54 TL Satış 844,86 TL
ALTIN ONS
Alış 1.415,45 TL Satış 1.416,05 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış 147,15 TL Satış 147,27 TL
18 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış 188,46 TL Satış 188,61 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış 235,44 TL Satış 235,63 TL