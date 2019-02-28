Çeyrek altın ne kadar oldu? (28.02.2019)

Son dakika güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları uluslararası piyasalardan ve siyasal gelişmelerden önemli ölçüde etkileniyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 225,90 liradan tamamladı. İşte 28 Şubat güncel altın fiyatları…

28 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu belirtti.

Dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekonomilerinin aşırı dengesizlik yaşadığının belirtildiğini anımsatan Memiş, açıklamanın ardından dolar endeksinin yükselişe geçtiğine dikkati çekti.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.317-1.325 dolar bandının izleneceğini, gram altında ise 224 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA