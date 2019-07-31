Türkiye’de istihdamın sağlanması ve işsizliğin önlenmesi gibi faaliyetlere yardımcı olmak içi kurulan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenen şartlara göre alınan büro memuru ne iş yapar? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? Büro memurluğu için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların cevabını aradıkları bu sorular için hazırladığımız haberde konuya ilişkin detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. İşte büro memurluğunun tanımı ve büro memuru olmak için aranan özelliklerin ayrıntıları…

BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. Daha ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, ofis ve büro gibi çalışma ortamlarında aksaklıkları önlemek için günlük işleyişi sağlayan aynı zamanda firmaların dışa açılan yüzü olup bağlantılarını sağlayan kişilere büro memuru denmektedir.

Büro memurundan, günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle diyalog kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı kurmak gibi işler beklenmektedir. Büro memuru için verilen ilanlarda kişilerden beklenen kriterler çalışma alanlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firmada, işe başlayacak büro memuru için dil bilmesini istenirken, muhasebe ofislerinde çalışacak bir büro memurunda, iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir.

Ancak genel olarak büro memurlarından beklenen özellikler ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olmasıdır.

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'un büro memurları için aradığı şartlar;

Genel itibariyle;

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

– Kamu haklarından mahrum olmamak

– Toplu suçlar ve terör bağlantılı suçlarla ilgili hakkında bir suça bulaşmamış olmak

– İŞKUR’a kayıtlı olmuş olmak

– Herhangi bir yerden emekli veya malulen emekli maaşı almamış olmak

– 18 yaşını doldurmuş olmak

Özel olarak aradığı şartlar ise;

– Bilgisayar yeterli bilgiye sahip olmak

– Ofis ekipmanlarını kullanabilmek

– İngilizce bilmek

– Genel olarak lise Ön lisans ve Lisans mezunu adaylar

– MS Office programları kullanabilmek

– İyi iletişim kurabilmek

– Elektronik ortamda rapor hazırlayabilmek gibi şartlar yer almaktadır.