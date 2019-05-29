Bursa’da 10 bin işçi alımında başvuru yoğunluğu

BTSO Altıparmak İstihdam Bürosu’nda düzenlenen etkinlikte firma temsilcileri, iş başvurusu yapan yüzlerce vatandaşlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

Odanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da, iş dünyası temsilcileri olarak kentin ve ülkenin refah seviyesini yükseltmek ve Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla yeni istihdam kapıları açmayı sürdürdüklerini söyledi.

Burkay, 2017 yılında 80 bin kişilik istihdam hedefiyle çıktıkları yolda 83 bin kişiye ilave iş imkanı sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ülkemizin gücüne ve geleceğine olan inancımızla ‘Burası Bursa, burada iş var’ diyerek gerçekleştirdiğimiz işçi-işveren buluşmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa’da farklı sektörlerdeki firmalarımızın 10 bin kişilik istihdam talebiyle gerçekleştireceğimiz istihdam buluşmaları, iş gücü piyasasına ve ekonomimize dinamizm kazandıracaktır. Türkiye’nin zenginlik merkezi olan Güney Marmara havzasının daha güçlü bir kalkınma hamlesi için ihtiyaç duyduğu mekansal planlama ve ilave desteklerle birlikte 120 bin kişilik ek istihdam hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yapılan iş görüşmelerinin çalışanlarımız, firmalarımız ve kentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Etkinliğe iş başvurusunda bulunmak için gelen ve bir senedir işsiz olduğunu belirten Şenay Öztürk Balkan (41), daha önce taşeron firmalar üzerinden işe girdiğini ancak bunların da kısa sürdüğünü anlattı.

Firma temsilcileriyle görüşmek için bir saat beklediğini aktaran Balkan, “Zorluk yaşadık çünkü dışarısı çok sıcak ve kalabalık.” dedi.

Bir iletişim firmasına iş başvurusunda bulunmak için geldiğini ifade eden Ömer Arslan (22) da “Dışarısı oldukça kalabalık. İnşallah herkes istediği amaca ulaşabilir, istediği işe girebilir.” diye konuştu.

AA

