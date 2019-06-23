Bütçemden Suriyelilere yardım yapmam

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak geldikleri Mersin'de kendilerine yeni bir hayat kuran 300 bine yakın Suriyeli meclis gündemine oturdu. Kentte yaşayan Suriyelilerin sabah saatlerinden itibaren İl Göç İdaresi'nin önüne giderek kendilerini kayıt altına aldırmaya çalıştıkları öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı İkinci Birleşimi'ne CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Suriyeli çıkışı damgasını vurdu. “Ben Suriyelilere bütçemden yardım yapmam” diyen Başkan Seçer, “Çünkü hukuki olarak mülteci veya sığınmacı diyemiyoruz. Sayıları resmi kayıtlarda 200 bin. Gayri resmi 300 binin üzerinde. Bizleri ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla karşı karşıya bırakıyorlar. Kendi elimizle kendi vatandaşımıza zulüm ediyoruz” dedi. Seçer, kentteki Arapça tabelaların da görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi. Suriyelileri plajlara sokmama konusuna da değinen Seçer, “Böyle bir karar alamayız. Ama denetim yapabiliriz” dedi.

Tanju Özcan da böyle demişti

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesmişti. Özcan'a soruşturma açıldı. Seçimler öncesinde CHP'nin Bolu milletvekili olarak görev yapan Özcan mazbatasını aldıktan sonra da, ‘Yabancı uyruklulara yardım yapılmaması' yönünde talimat vermişti.

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