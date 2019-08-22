Tekstil, elektronik, beyaz eşya ve perakende gibi lokomotif sektörlerdeki payı ile Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları ve en çok gelir yaratan gruplarından biri olan Zorlu Grubu, sıkıntılı ekonomik koşulları ihracatla aşmayı hedefliyor. İç piyasada yaşanan daralma karşısında çözümü ihracata asılarak bulduklarını kaydeden Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, grubun toplam ihracatını bu yıl 3 milyar doların üzerine taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. Son iki aydır piyasanın hareketlenmeye başladığını, dışarıda ise beyaz eşya ve elektronik ürün ihracatının oldukça iyi gittiğini anlatan Yüngül, “Son 2 aydır piyasada biraz hareketlenme var. Akreditif ve kredi faizleri düşerse işler daha da güzel olacak. Büyümeden başka şansımız yok” diye konuştu.

1.7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Grubun tekstil alanındaki çalışmalarını aktarmak üzere düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Yüngül, dünyada büyük bir dönüşümün yaşandığını ve bu dönüşümden tekstil sektörünün de derinden etkilendiğini aktardı. Yüngül, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha geleneksel olarak kabul gören bir sektör olmasına rağmen Zorlu Grubu'nun tekstilin gelecekte de katma değer yaratacak en kritik sektörlerden biri olacağını öngörerek bu alandaki yatırımlarına devam ettiğini belirtti. “Küresel akıllı tekstil pazarı 2015'te 90 milyar dolar civarında iken bugün 160 milyar dolara koşuyor. Çin, ABD ve Almanya'nın oluşturduğu bu pazarda ülke olarak geçen yıl 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik” bilgisini veren Yüngül, bu alanda yatırımları artıracaklarını söyledi.

750 milyon doları akıllı tekstilden kazanacak

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, 10 yıl içinde akıllı tekstil pazarının 3 trilyon dolara ulaşacağını kaydederek, 2025'te gelirlerinin yüzde 55'inin teknik tekstilden geleceğini belirtti. Küresel akıllı tekstil pazarının 160 milyar dolara yaklaştığını anlatan Altın, “Zorlu Tekstil geçen yıl 200 milyon dolarlık ihracat yaptı. Başlattığımız akıllı dönüşüm ile 2025'e kadar ciromuzu 2 kattan fazla artırma hedefimiz var. Bunun 750 milyon doları teknik tekstilden gelecek” dedi.