Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında birçok çalışan anne kreş yardımından faydalanabilecek. Bebek sahibi olduktan sonra çalışma hayatına geri dönecek olan ve kadınları çalışma hayatında desteklemek aynı zamanda kreşe gönderilen çocuk için maddi destek sağlamak adına gerçekleştirilen projede 10 bin 250 kadına ulaşılacak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda kreş desteği almak için gerekli bazı şartlar mevcut. Son günlerde kreş desteğinin özellikle de şartlarının çok fazla araştırılmasının ardından konuyla ilgili detaylı bir haber hazırladık. Peki, çalışan annelere kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detayların yer aldığı haberimiz…

ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Çalışan annelerin kreş yardımı alabilmeleri için gerekli bazı şartlar mevcuttur.

Bu şartlar;

– Başvuru tarihi itibariyle çocuğunuz 0-60 ay aralığında (60'ıncı ay dahil) olmalıdır.

– Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir.

– Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmelisiniz. Yani anne ve çocuk aynı adreste ikamet etmeli.

– En geç kesin kayıt tarihi itibariyle herhangi bir iş yerinde 4A yani eski adıyla SSK sigorta kapsamında olmak üzere tam zamanlı çalışıyor olmalısınız. (SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç)

– Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması, (2019 yılı için 5.116,80 TL)

– 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.