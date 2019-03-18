Çalışılan işyerinin devredilmesi durumunda işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi?

Ekonomik veya başka nedenlerden dolayı işyerinin başkasına devri her zaman çalışma hayatının gerçeklerinden biridir. Ancak devredilen işyerlerinde çalışan işçilerin durumu devirler nedeniyle önem arz eder. Şimdi, çalışılan bir işyerinin devredilmesi durumunda işçilerin kıdem tazminatı talep edip edemeyeceğini birlikte öğrenelim…

İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ DURUMUNDA İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ?

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.