4857 sayılı İş Kanunu'nun 8.maddesine göre, işçinin, bir işverene bağlı olarak, onun talimatları doğrultusunda iş görmeyi ve işverenin işçiye bu durum karşılığında ücret ödemesi gerektiğini taahhüt eden sözleşmeye iş sözleşmesi denmektedir. Yazılı sözleşmelerde işveren bünyesinde çalışan işçisine en geç iki ay içinde çalışma koşullarını, çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini ve bu ücretin ödeneceği dönemi, fesih halinde tarafların uyması gereken hükümleri bildirmek zorundadır. Ancak belirtilen bu durumlar bazı durum ve vaziyetlerde değişikliğe uğrayabilir. İşte söz konusu bu durumda ise çalışma hayatının en tartışmalı konularından biri devreye girer. Çalışma koşulları, bu koşullarda değişiklik yapılıp yapılamayacağı ve hangi değişikliklerin esaslı değişiklik olduğu gibi konular vatandaşların aklını karıştırmaktadır. Bunun yanı diğer bir merak edilen soru ise “Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulur mu?” İşte binlerce vatandaşın merakla beklediği sorunun cevabını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULUR MU?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 22.maddesinde konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştır ve hüküm net bir şekilde belirtilmiştir:

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”