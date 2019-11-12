Cari fazla 2.4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre 12 aylık cari işlemler fazlası ise 5.9 milyar dolara yükseldi. Reuters’ın 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Eylül ayı için cari fazla beklentileri medyanı 2 milyar dolardı.

Eylül verisi Reuters anketindeki en yüksek cari fazla beklentisi olan 2.4 milyar doların da üzerinde yer aldı.

TCMB açıklamasında cari fazla verilerine ilişkin, “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4.32 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur” görüşüne yer verildi.

Geçen yılın Mayıs ayında yıllık bazda 58 milyar dolara yükselen cari açık Türkiye ekonomisinin kırılganlığını artırırken, ülkenin spekülatif olabilen yurt dışından döviz akışına ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Cari dengenin pozitife dönmesini sağlayan başlıca nedenler arasında TL’deki değer kaybının ithalatı pahalılaştırması ve yavaşlatması, ekonomideki yavaşlamanın iç talebi zayıflatması ve turizm gelirlerindeki canlı seyir bulunuyor. (REUTERS)