Cari fazla 2.6 milyar dolar oldu

Cari denge, hizmetler kaynaklı net girişlerin artmasıyla Ağustos’ta 2.6 milyar dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 5.1 milyar dolar fazla verdi.

Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre cari denge Ocak-Ağustos’ta ise 1.01 milyar dolar fazla verdi.

Reuters anketinde yer alan medyana göre cari dengede yılın tamamı için beklentiler 6 milyar dolar açık ile 9.8 milyar dolar fazla bandında yer alıyor.

Eylül sonunda açıklanan YEP’te ise cari denge/GSYH tahmini 2019 için %-3.3’ten %0.1’e revize edilirken, 2020 için %-2.7’den %-1.2’ye revize edildi. Cari denge/GSYH 2021 için %-0.8, 2022 için sıfır tahmin edildi.

Verilere göre ödemeler dengesindeki değişimde hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5.22 milyar dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası bir önceki yılın Ağustos ayına göre 1.08 milyar dolar artarak 5.65 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon dolar artarak 1.62 milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4.06 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1.03 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Verilere göre net hata noksan kaleminde Ağustos’ta 800 milyon dolar çıkış, sekiz aylık dönemde ise 2.6 milyar dolar giriş oldu. Resmi rezervlerde ise Ağustos’ta 254 milyon dolar net artış gözlendi.

REUTERS