Çarklar durdu kârlar borca gitti

Ekonomideki belirsizliklerle birlikte yüksek döviz kurları ve faizler, sanayicinin belini bükmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 raporuna göre, sanayi sektörü büyümede frene bastı. 2017'de yüzde 9.1 büyüyen sektörün büyümesi 2018'de yüzde 1.1'e geriledi. Bu dönemde İSO 500'de kâr eden şirket sayısı 422'den 381'e düşerken, zarar eden şirket sayısı da 78'den 119'a yükseldi.

İSO 500 raporunda en dikkat çeken konulardan birisi ise finansman giderlerinin aldığı pay oldu. 2018 yılında en büyük 500 sanayi kuruluşunun finansman giderlerinin faaliyet kârı içindeki payı yüzde 49.8'den yüzde 88.9'a yükseldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan bu durumla ilgili, “Yani biz bugüne kadar yüzde 50'lerden şikâyetçiyken şimdi sanayi firmaları 2018 yılında elde ettikleri kârın nerdeyse tamamını finansman giderlerine ayırmıştır. 2018 yılının ikinci yarısında hem mali borçlardaki hem de finansman maliyetlerindeki artışlar sanayi firmalarının finansman giderlerinde sıçramaya neden olmuştur” yorumunu yaptı.

BORÇLANMADA TARİHİ ZİRVE

2018'de finansal göstergeler içinde borçların payı da arttı. İSO 500'de 2017 yılında yüzde 62.9'a kadar yükselen borçların payı, 2018 yılında 4.1 puan daha artarak yüzde 67'ye yükseldi. Özkaynakların payı ise yüzde 37.1'den yüzde 33'ye geriledi. Bu oranlar tarihsel olarak en olumsuz kaynak yapısına işaret ediyor.

İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2017 yılında 652.7 milyar TL olan üretimden net satışları 2018 yılında yüzde 34.5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar TL'ye çıktı. Bu hızlı büyümede, fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerinde yarattığı artış da belirleyici rol oynadı.

İhracatı otomotiv sırtladı

İSO 500 listesine bakıldığında Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. TÜPRAŞ'ın ardından sırasıyla Ford, Toyota, Oyak-Renault ve TOFAŞ geldi.

2018 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş sırasıyla 5.7 milyar dolar ile Ford Otomotiv, 4.3 milyar dolar ile Toyota Otomotiv ve 3.4 milyar dolar ile Oyak-Renault oldu. Böylece, 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 2018 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş otomotiv sektörü firmalarından oluştu.

İLK 10'DA 4 KOÇ ŞİRKETİ VAR

İSO 500 listesinin ilk 10 sırasına geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Koç Holding damga vurdu. İlk 10'da Koç Holding'e bağlı TÜPRAŞ, Ford Otomotiv, TOFAŞ ve Arçelik yer aldı. İlk 10'daki şirketlerin genel olarak sıralaması değişmezken, sadece 2017'de dördüncü sırada olan TOFAŞ, 2018'de 5'inci oldu. Bir önceki yıl beşinci olan Oyak-Renault da dördüncü sıraya geldi. 2017'de 87'nci sırada olan Otokar, 2018'de 49'uncu sıradan ilk 50 içine girerken, Türk Traktör de 29'uncu sıradan 48'inci sıraya geriledi. Sabancı Holding'in Enerjisa ve Philsa şirketleri de sırasıyla 39'uncu ve 40'ıncı sıralarda yer aldı. Zorlu Holding şirketlerinden Vestel Elektronik bir basamak yükselerek 14'üncü olurken, Vestel Beyaz Eşya da 2 basamak birden yükselerek 21'inci oldu.