Carrefoursa çalışma saatleri 2019: Carrefoursa hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Carrefoursa mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Carrefoursa sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Carrefoursa 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Carrefoursa çalışma saatleri 2019…

CAREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Carrefoursa her sabah mesaiye sabah saat 10:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız hizmet vermeye devam eder. Carrefoursa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, bayramın ilk günü saat 13:00’de açılmakta ve akşam saat 22:00’de kapanmaktadır. Bayramın diğer günleri normal çalışma saatlerindeki gibi hizmet vermeye devam eder. Carrefoursa ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de hizmet vermektedir.

CAREFOURSA HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

30 ülkede, yaklaşık 11 binin üzerinde marketi ve 350 bin çalışanı bulunan, Avrupa'nın lideri, dünyanın en büyük ikinci perakende zinciri Carrefour Grubu ilk marketini 15 Haziran 1963'te Fransa'da açarak modern perakendeciliğin temelini oluşturmuştur. Türkiye'de ise ilk marketini 1993 yılında İçerenköy'de açan Carrefour, Hiper market konseptini Türk tüketicilerle buluşturan ilk firmadır.

1996 yılında Türkiye'nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour Grubu'nun gerçekleştirdiği ortaklık sonucu Carrefoursa ismi doğmuş ve ilk Carrefoursa marketi birleşmeden bir yıl sonra Adana'da açılmıştır.

Carrefoursa, 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini satın alarak sektördeki iddiasını güçlendirmiştir.

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