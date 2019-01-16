CarrefourSA, TİDER’e desteğini, 2019’da da sürdürecek

CarrefourSA, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında oluşturulan Destek Market’e 500 ton ürün tedarik ederek 20 bin kişiye ulaşmasını sağladı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer ve TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk'un katılımıyla CarrefourSA İstinye Hiper'de, 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısıyla CarrefourSA ve TİDER'in israfı önlemeye yönelik faaliyetleri ve hedefleri paylaşıldı.

“DÜNYADA KULLANILACAK ENTEGRE BİR MODELİ HAYATA GEÇİRDİK”

“2010 senesinde gıda firmaları ve temsilcileriyle kurmuş olduğumuz derneğimizin gıda bankacılığının çatı kuruluşu haline gelmiş olmasında CarrefourSA'nın payı çok büyüktür” diyerek konuşmasına başlayan TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer; “TİDER'de entegre çalışan iki önemli vizyonumuz var. Birincisi israfı önlemek ve ikincisi de ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinden durmalarını sağlamak… İsraftan kurtardığımız gıda, temizlik ve tekstil gibi temel ihtiyaç ürünlerini gıda bankaları aracılığıyla insanların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra meslek edindirme, sivil toplum kuruluşu dayanışması ve mikro girişimcilik programlarımızla ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyoruz. Yarattığımız entegre modelle dünyadaki tüm gıda bankalarının akredite olduğu Global Foodbanking Network'ten (GFN) 2017 senesinde inovasyon ödülü kazandık. İnovatif modelimizi teknolojiyle destekleyerek ürün tedariki için Destek Bulutu ve meslek edindirme için de Destek İK yazılımlarımızı ortaya çıkardık. Türk sivil toplum kuruluşu olarak açısından gurur verici bir noktaya gelen TİDER'in entegre modeli ve teknolojilerinin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kullanılacağını düşünüyorum. Vatana, millete ve insanlığa hayırlı olsun” dedi.

KUTAY KARTALLIOĞLU: GURUR VERİCİ

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyada özellikle israf konusundaki verilerin korkutucu bir düzeyde olduğunu ve bu oranının düşürülmesi için tüm insanlığa görev düştüğünü belirterek; “CarrefourSA olarak her zaman toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapmak vizyonuyla da hareket ediyoruz. Bu çerçevede, TİDER ile iş birliğimiz kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli ulaştıran bir yapının ana destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. TİDER ile iş birliğimiz, 2012 yılında yaptığımız bağışla başladı. Ardından 2015 yılında TİDER Destek Marketleri kuruldu. İş birliğimizin altıncı yılını tamamlarken TİDER ağına bağlı 20 bin ihtiyaç sahibi kişiye ürün ulaştırdık. Temel İhtiyaç Derneği'nin yanı sıra Ankara'dan Bolu'ya, Eskişehir'den İzmir'e ve Bursa'dan Adana'ya kadar ülkemizin farklı şehirlerindeki 22 gıda bankasının CarrefourSA'lardan bağış alması, işbirliğimizin değerini paha biçilemez hale getirdi” dedi.

“CARREFOURSA HER ZAMAN TİDER'İN YANINDA”

Kutay Kartallıoğlu, Türkiye'nin geleceğini oluşturan genç nesillerin iyi bir şekilde yetişebilmeleri amacıyla toplum refah düzeyinin yeterli seviyede olması gerektiğine inandıklarının altını çizerek;

“Altı yıl önce başlattığımız iş birliği kapsamında 2015 yılından itibaren son kullanma tarihi geçmemiş ancak satış vasfını yitirmiş ürünleri TİDER'e bağışlıyoruz. Bugün baktığımız zaman CarrefourSA olarak TİDER'le iş birliğimiz kapsamında 500 ton ürünün israftan kurtarıldığını görüyoruz. Böylelikle 1270 tonluk karbon salınımını da engellemiş olduk. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi olanlara ihtiyaç duydukları ürünleri ulaştırmak adına TİDER ile büyük bir yol kat ettik. Bu konuda sektörün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. TİDER'le işbirliğimizi Türkiye çapındaki tüm CarrefourSA'lara yayarken bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin meslek sahibi olup kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda TİDER Destek İK modeline destek vermeye başlayacağız. CarrefourSA olarak TİDER ile sosyal sorumluluk çalışmalarımızı her yıl daha da büyüterek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK VİZYONUNA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı işbirliklerinin tüm CarrefourSA marketleriyle ülke çapına yayılacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek;

“CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı işbirliğimizi tüm CarrefourSA mağazalarıyla ülke çapına yayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şu anda 50 CarrefourSA mağazasından ürün bağışı alıp 7 ilde bulunan 22 gıda bankasına bu ürünleri ulaştırıyoruz. Bu gıda bankalarının 12'si depo, 4'ü market ve 6'sı da aşevi formatında. Bundan sonraki hedefimiz iki sene içinde 20 ildeki toplam 150 adet CarrefourSA mağazalarının tümünü sistemimize dâhil etmektir. TİDER'in her ilçede tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir prensiplerinde çalışan gıda bankaları aracılığıyla insanlara, her ilde hayvan bakımevleri ve hayvan gönüllüleri aracılığıyla hayvanlara ve yine her ilde biyogaz ve kompost tesisleri aracılığıyla da organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürmek gibi israfı önleme vizyonumuz var. Bu vizyonumuzu bizimle aynı değerleri taşıyan diğer tüm STK'larla, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla beraber Türkiye çapında gerçekleştirip ülkemizin sıfır atık vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Bu kapsamda CarrefourSA ile hayata geçireceğimiz bir diğer proje, ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanacak ve CarrefourSA mağazalarında satışa sunulacak bez çantalar. Hem bu projeden elde edilen gelir Temel İhtiyaç Derneği'ne bağışlanarak israfı önleme vizyonumuzu güçlendiriyor olacağız, hem de sıfır atık kapsamında naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için gösterilen çabaya bizim de ciddi katkılarımız olacak” dedi.