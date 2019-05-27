‘Çek’ler Türkiye’den çekilmeyi değerlendiriyor

Reuters’ın haberine göre; Çek enerji dağıtım şirketi CEZ , Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’daki varlıklarını satmayı ve iç pazara odaklanmayı değerlendiriyor.

TÜRKİYE’DEN ÇIKMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ

Şirketin CEO’su Daniel Benes, Hospodarske Noviny gazetesinde yer alan söyleşisinde, “Bu yeni strateji çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Bulgaristan’dan çıkmayı amaçlıyoruz…. Romanya ve Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor, iki kömür santralimiz olan Polonya’dan da CO2 emisyonlarımızı düşürmek için çıkmayı düşünüyoruz” dedi.

GENEL MERKEZ ÇEK CUMHURİYETİ’NDE

Genel Merkezi Çek Cumhuriyeti'nde bulunan ČEZ Group, birçok Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesi ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren entegre bir enerji grubudur. Grubun ana faaliyet alanı, elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı, doğal gaz ticareti ile satışı, kömür çıkarımı ve enerji gibi hizmetler yer alıyor.

ČEZ Group'un yurtdışındaki başlıca faaliyetleri; elektrik dağıtımı, üretimi, ticareti ve satışıdır. ČEZ Group, Almanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ile Slovakya'daki üretim ve dağıtım varlıklarının sahibi ya da ortağı konumunda yer alıyor. ČEZ Group'un Hollanda ve İrlanda'da kurulu iştirakleri, holding şirketleri ve finansman sağlayan şirketlerdir.

REUTERS