Çelik devi halka arz oldu

Yükselen Çelik halka arz gong töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun, Yükselen Çelik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık’ın katılımıyla gerçekleşti.

BU YIL BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN 5. ŞİRKET

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yükselen Çelik’in bu yıl Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan 5. şirket olduğunu söyledi.

Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk ise Yükselen Çelik’in bugünlere kolay gelmediğini belirterek, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14’lük payla, pazarın önde gelen markalarından biri olduklarını söyledi.

“BORÇLANARAK DEĞİL HALKA ARZ OLARAK BÜYÜMEK İSTİYORUZ”

Uzun soluklu bir aile olduklarını ifade eden Yükselen Çelik’in CEO’su Barış Göktürk yaptığı açıklamada, “Hedefimiz bu sene 2019 yılını 165 milyon TL ciro ile, 2020 yılını 205 milyon TL ciro ve üzerinde kapatmak, her iki sene de yüzde 19,5 net kar marjı hedefliyoruz. Türkiye’de çoğu şirket bankalara borçlanarak büyüme yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna gidiyorlar. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.