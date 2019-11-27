Cemalettin Sarar’dan küçülme açıklaması

Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından Sarar küçülmeye gidiyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Cemalettin Sarar dün yaptığı açıklamada işten çıkarmalar olacağını belirterek iş gücünün yüzde 15-20 oranında küçüleceğini söyledi.

Cemalettin Sarar tarafından BloombergHT televizyonuna yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: Biz fabrika kapatmıyoruz. Fabrikalar açıyoruz, ihracat yapıyoruz. Millete memlekete faydalı olmak için çalışıyoruz. Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz. Küçülmemizin sebebi; bizde çalışan emekli çalışanlardır. Emeklileri çıkartıyoruz onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz.

‘GÖNÜLLÜ OLANLARA ÖNCELİK’

Cemalettin Sarar bugün yeni bir açıklama daha yaparak Eskişehir'deki fabrikalarında bir iş gücü düzenlemesi süreci başlattıklarını söyledi.

Sarar, 500 kişinin çalıştığı fabrikada öncelikli olarak gönüllü olanlara ayrıcalık sağlayacaklarını açıkladı.

Sarar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

CCS fabrikası çalışanları hem yazılı hem de sözlü olarak İnsan Kaynakları departmanı tarafından konu ile ilgili olarak detaylıca bilgilendirilmiş, ve ayrılmak isteyen ve ayrılan Sarar çalışanları tüm özlük haklarının korunacağı konusunda temin edilmiştir.

Sarar, yüzde 80 kadın istihdamıyla Anadolu'nun en büyük ikinci kadın işvereni olarak hem kendi markası altında hem de dünyanın önde gelen markalarına üretim yaparken; uluslararası kural ve standartlara uygun üretimini sürdürmeye ve çalışan haklarına saygılı olmaya devam edecektir.

Bugüne kadar sektörümüze ve ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı, 2020 yılında da yeni yatırımlarımıza devam ederek büyütmeye devam edeceğiız. Eskişehir'deki tesislerimizi, 21. Yüzyılın ve Endüstri 4.0'ın getirdiği gelişimleri, Ar-Ge merkezimizi ve üretimimizin kalbindeki 5 fabrikayı gezmek isteyen basın mensubu ve müşterilerimize kapımız her zaman açıktır.