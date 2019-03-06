Cenevre’den ÖTV-KDV çağrısı

Geride bıraktığımız Şubat ayı içerisinde tanıtımı yapılan Toyota Corolla nam-ı diğer dünyanın en çok satılan otomobilini

Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt’a sorduk.

Yeni Corolla’nın hatta hibrit Corolla’nın satışları nasıl gidiyor?

Beklediğimizden daha iyi satışlarımız var! Bildiğiniz üzere dizel motoru bitirdik ve artık dizel motorlu otomobil üretmiyoruz.

Bizim düşüncemiz hibritin nasıl algılanacağı, insanların buna nasıl bakacağıydı. Kaç yıldır C-HR satıyoruz iyi geri bildirimler

alıyoruz ama Corolla bizim için farklı bir model. Corolla da öyle bir ilgi gördük ki şimdi biz mart sonuna kadar gelecek

olan Corolla modellerimizi opsiyonladık! Bu bizi çok mutlu ediyor.

Bu seneki Corolla’nın yüzde 40’ı hibrit satacağımızı düşündük, böyle olmasının sebebi de kotamıza göre daha fazlasını

alamıyor olmamızdan. Durum onu gösteriyor ki bu yüzde 40 hedefimizi rahatlıkla geçeriz. Sadece perakende değil filo

müşterilerimiz de bu otomobilden almak istiyorlar. Avrupa’da dizel motor nasıl yüzde 70’den 30’lara düştüyse Türkiye’de de

benzer bir trend olması otomobil alacakların iyi araştırma yaptıklarını gösteriyor!

Toplam satışlarınızın yüzde kaçı hibrit motorlu olacak?

Sadece Corolla’nın bu yılki toplam satışına 20 bin demiştik ki bunun 8-9 bini hibrit olacak. Toplam modellerimizde ise

28 bin 30 bin civarında, bununda yüzde 44-45’i hibrit olacak. Çünkü bizim her modelimizin hibrit versiyonu bulunuyor.

Corolla sw ve hb versiyonlarıyla ne zaman tanışacağız?

Corolla HB ile eylül ayı sonu gibi Türkiye’yi tanıştırmayı planlıyoruz. Sw için bir plan yapmadık, ben çok beğeniyorum

ama bizim pazarımızda talep öyle yüksek adetlerde olmuyor.

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ÖTV ve KDV indirimleri devam etmeli mi?

Hibrit teşviki zaten 31 martta bitmiyor ve 1.8 litrelik motorlu otomobillerimiz bu teşvikten faydalanabiliyor. Ancak

diğer 1.6 litrelik motorlu otomobiller için yapılan ÖTV teşviği bittiği an yüzde 10 fiyatlarda yükselme olur. Otomobil

almak isteyenler bence bu teşviği kaçırmayacak ve bir talep oluşturacaklardır. Şu anda görünen bu indirimin 31 martta

bitecek olması, resmi açıklama böyle. Gönül istiyor ki bu indirim bitmesin ve uzatılsın! Çünkü pazar bu yıl

400 binlerin biraz altında olacak gibi görünüyor. Teşvik bitmemeli biterse 400 bine ulaşamayabiliriz.

Toyota Supra satışları çok iyi gidiyor, otomobilden bulunamıyor. Türkiye’de de şansı olacak mı?

Soruluyor aslında ama şu anda Supra için kesin bir bağlantı yapmıyor. Fiyatlar net değil henüz ve talep üzerine getirmeyi

planlıyoruz. Mesele sadece otomobili getirmek değil, arabayı bulmak… Şu anda Avrupa’da 2020 için bu kadar kişi sıraya

girmiş durumda biz de gelen ciddi taleplere göre belki sipariş üzerine getirebiliriz.

“AÇIK VE NET BİR KARAR YOK”

Skoda Türkiye genel Müdürü Zafer Başar ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda bir araya geldik. Başar ile Skoda’nın Türkiye

yatırımı hakkında konuştuk…

Volkswagen Grubu’nun Türkiye’de bir yatırımı olacak mı?

Grup çatısı altında birbirine benzer platformlarda üretilen otomobil modellerine sahip olduğumuz için bu tarz

söylemlerin olması normal. Ancak grubun almış olduğu açık ve net böyle bir karar yok, biz de izliyoruz. Şayet ortak bir

platform kullanılırsa biz de böyle bir bilgiyi sizlerle paylaşırız!

Türkiye’de her vatandaş gibi üretim yapılmasını biz de çok istiyoruz ve taleplerimiz var. Ancak Türkiye’nin haricinde aday

olan başka ülkeler de var. Volkswagen Grubu’nun fizibilite çalışmalarını özel bir grup yürütüyor, zaman zaman Türkiye’ye

gelip incelemelerde de bulunuyorlar.

Kamiq ve Scala modelleriniz Türkiye’de satışa ne zaman başlar?

2020 yılının başlangıcında Kamiq, 2020 yılında da Scala ürününü müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz.

Scala gerçekten Golf’ün rakibi olacak mı?

Aynı çatı altında olsak da kendi içimizde de bir barış içinde yarış anlayışında rekabetimiz var. Bu pazar evet, Golf ve Leon

ile rekabet edebileceğimiz bir pazar. İyi olanın daha fazla pazar payı alacağı bir çalışma olacak. İddialıyız ve o segmentte

Scala modelimizi çok iyi yerlerde görebileceksiniz diyebilirim.