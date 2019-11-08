CEO’larda yaprak dökümü

Dünyaca ünlü giyim markası GAP'ın CEO'su Art Peck bugün şirketteki görevinden istifa etti. Reuters'ta yer alan habere göre şirket küresel hızlı moda sektöründe Zara ve H&M ile olan rekabette zor zamanlar geçiriyordu.

Dün açıklanan şirket bilançosuna göre satışlar üçüncü çeyrekte yüzde 4 düşmüştü. GAP bu yılın başlarında Old Navy markasını gruptan ayırmıştı. Şirketin 2020 yılına kadar 230 mağazasını kapatması bekleniyor.

Son zamanlarda şirket CEO'larının istifa haberleri art arda geliyor.

McDonalds'ın CEO'su Steve Easterbrook bu hafta içinde bir çalışanı ile ilişkisi yüzünden şirketteki görevinden istifa etmişti. İngiliz iş insanı Easterbrook da çalışanlara gönderdiği e-postada, çalışanıyla ilişki yaşadığını doğruladı. Easterbrook, “Şirketin değerleri göz önünde bulundurulduğunda, gitmem gerektiği konusunda yönetim kuruluyla hemfikirim.” ifadesini kullandı.

Spor giyimin ünlü markalarından Under Armour'un CEO'su Kevin Plank geçen ekim ayının sonlarında görevini bırakmıştı. Plank aynı zamanda şirketin kurucusu. Under Armour CEO'su bundan böyle yönetim kurulunda yer alacak. Plank'ın istifasının yönetimsel bir karar olarak alındığı belirtiliyor.

737 Max uçaklarının karıştığı ölümlü kazaların ardından uzun bir süre geçmesine rağmen Boeing'in Ticari Uçak Bölümü Başkanı Kevin McAllister önceki hafta istifa etti. Art arda meydana gelen uçak kazaları ile gündeme gelen Boeing’in Yönetim Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg’un görevine de geçen hafta son verildi. Muilenburg şirkette CEO olarak kalmaya devam edecek.