Çetinkaya: Elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB’nin 87. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı sunumda açıklamalarda bulundu. Enflasyon görümündeki bozulmanın kısmen sınırlandığını belirten Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

Son aylarda enflasyon göstergelerinde nispeten daha ılımlı bir seyir izlendiğini gördük.

2018 yılında yaşanan dalgalanmalara karşı güçlü ve koordineli bir politika tepkisi verilmiş ve enflasyon görünümündeki bozulma kısmen sınırlanmıştır.

Dış talep nispeten gücünü korurken iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemiş, cari dengedeki iyileşme eğilimi belirginleşmiştir.

Merkez Bankası elindeki bütün araçları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda kullanmaya devam etmektedir

REUTERS