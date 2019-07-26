Çetinkaya’nın ardından Merkez Bankası’nda tasfiyeler başladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir ‘görevden alma’ gerçekleştirildi. Genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak, danışman olarak atandılar. Görevden almaların 31 Temmuz'da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası genel müdür düzeyinde devam edeceği ileri sürüldü.

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4 AYRI KOORDİNEYE BAĞLI ÇALIŞIYORLAR

Deutsche Welle Türkçe'den Aslı Işık'ın haberine göre; lağvedilen birim, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Banka Meclisi tarafından İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik sonucunda oluşturulmuştu. Getirilen uygulamayla, bankanın muhasebe, banknot, bilişim gibi para piyasası politikası dışında rutin işlerini yürüten genel müdürlüklerin, birimde görev yapan dört ayrı koordinatöre bağlanması sağlanmıştı. Genel müdürlükler, dört ayrı koordinatöre bağlı olarak çalışırken, para piyasaları genel müdürlüğü yine doğrudan başkan yardımcılarına bağlı görev yapıyordu.

Eski başkan Çetinkaya, faiz indirim taleplerine ve ihtiyat akçesinin Hazine'ye aktarılmasına karşıydı.