Cevahir çalışma saatleri 2019: Cevahir saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Cevahir mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Cevahir sabah saat kaçta açılıyor akşam saat kaçta kapanıyor? Cevahir AVM 10.00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Cevahir çalışma saatleri 2019…

CEVAHİR AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Cevahir AVM hafta içi her gün mesaiye sabah tam 10.00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Cevahir öğle arası tatili vermemektedir.

Cevahir AVM ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Büyükdere Cad. No:22 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Telefon Numarası: 0 212 368 69 00

CEVAHİR AVM HAKKINDA

Avrupa’nın ve dünyanın en büyük ve önde gelen alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 15 Ekim 2005 tarihinde hizmete açıldı. Cevahir AVM, 6 kata yayılan toplam 300'e yakın mağaza ve 2.500 araç kapasiteli bir kapalı otoparkla hizmet veriyor.

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