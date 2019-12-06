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Çevre Bakanı Kurum’dan termik santral açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerle ilgili, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." diye konuştu.

13:04 -
Haberler Ekonomi
Çevre Bakanı Kurum’dan termik santral açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum  termik santraller hakkında açıklama yaptı. Bu ay içerisinde 13 termik santralin inceleneceğini söyleyen Bakan Kurum,  “Mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız.” diye konuştu.

AKP VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden termik santral düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kanundan çıkarılmıştı. Kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren ve Meclis’teki tüm partilerin 14 Şubat 2019'da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenleme geçen hafta Meclis gündemine geldi. Düzenlemeye ilişkin madde torba yasa içinde AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmişti.

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ERDOĞAN VETO ETTİ

Ancak söz konusu madde, “Biz bunları böyle çalıştıramayız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine müsaade etmeyiz. Bir tarafta halkım diğer tarafta sermaye var. Kimse kusura bakmasın” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi.

AKP grubu da torbadan ilgili maddeyi çıkardı. Yani termik santrallerin havayı daha fazla kirletmelerinin önüne geçildi.

ŞİRKETLER NEDEN İSTEMİYORDU?

Filtresiz bacaların monte edilmesi, santrallerin bir süreliğine ‘üretim dışı’ kalmasını gerektiriyor. Bu da şirketler için milyonlarca dolar ‘kârdan zarar’ anlamına geliyor.

Öte yandan santrallere takılması planlanan bacaların tanesinin 12 milyon euro olduğu bildiriliyor.

SANTRALLER NEREDE BULUNUYOR?

Santraller ağırlıklı olarak; Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Sivas ve Şırnak'ta yer alıyor. (AA-sozcu.com.tr)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı
Son güncelleme: 13:18 06.12.2019
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