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Çevre temizlik vergisinin ilk taksidi için son ödeme 31 Mayıs

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2019 Yılı Emlak, İlan-Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu duyuruldu.

15:30 -
Haberler Ekonomi
Çevre temizlik vergisinin ilk taksidi için son ödeme 31 Mayıs

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler birimi tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı Emlak, İlan- Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde 31 Mayıs'ın son gün olduğunu hatırlatılarak, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması istendi.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için 31 Mayıs'a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki veznelerden veya Ahmet Bahçivan İş Merkezi altındaki vezneden ödemelerini yapabileceği de belirtildi.

Ayrıca açıklamada internetten ödeme yapmak isteyen mükellefler ise “https://webportal.haliliye.bel.tr” adresinden ‘T.C. Kimlik No ile Tahsilat' bölümünden ödeme gerçekleştirebileceği duyuruldu.

İHA

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