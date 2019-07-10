Geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan halk arasında çeyiz parası olarak bilinen ama asıl adı evlenme ödeneği olan ve devlet tarafından karşılıksız olarak verilen bu ücret, evlenmek üzere olan çiftlerin yükünü hafifletmektedir. Peki, evlenme ödeneği hangi şartlar ve kimlere verilir? Çeyiz parası ne kadar? Çeyiz parası alabilmek için nereye başvuruda bulunulur? İşte evlenme ödeneği yani çeyiz parası hakkında merak edilen her şeyi bulabileceğiniz detaylı haberimiz.

ÇEYİZ PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evlenme ödeneği annesi ya da babası hayatta olmayan ve evlenmek üzere olan kadınlara devlet tarafından karşılıksız olarak verilen bir yardımdır.

Anne veya babasını kaybeden ve bu durumdan dolayı ölüm geliri ya da aylığı alan kadınlar evlendikleri takdirde bu gelirleri kesilir. Ancak aylığı kesilen kadınlara bir defaya mahsus olmak şartı ile evlenme tarihindeki gelir ya da aylığın iki yıllık tutarı kadar çeyiz parası verilmektedir.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Evlenme ödeneği için, hak sahibi olan kadının bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Evlenme tarihleri henüz nüfus kütüğüne işlenmemiş ise, yapılan başvuru dilekçesi ile birlikte evlilik cüzdanının bir örneğinin de kuruma götürülmesi zorunludur.

Hizmet akdiyle (4A'lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4B'li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile, 5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4C'li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan örneği ile başvurmaları gerekmektedir.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Çeyiz parası anne veya babasını kaybeden kadınların, kendilerine verilen ölüm aylığının evlendiklerinde kesilmesi durumda verilir. Ölüm aylığının 2 yıllık tutarı kadar da evlenme ödeneği yardımı yapılmaktadır. Bu durumda bin TL ölüm aylığı alan bir kadın 24 bin TL evlenme ödeneği alabilir. Hesaplama yapılırken kadının son aldığı aylık miktarı dikkate alınır.