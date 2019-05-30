Çeyrek altın almak isteyenlere müjde! Altın fiyatları düşüşte!

Altın fiyatları bayram ve Haziran ayı öncesinde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler fiyatları merak ediyor. İşte 30 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 243,2 lira

Çeyrek altın: 398 lira

Cumhuriyet altını: 1.633 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla artan dolar talebinin altının ons fiyatında, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.