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Çeyrek altın el yakıyor! 28 Mayıs güncel altın fiyatları

Çeyrek altın 402 lira oldu! Düğün sezonu açıldı, vatandaşlar altın almak istiyor ancak altın fiyatlarındaki yükseliş cepleri yakıyor. Çeyrek altına gücü yetmeyenler ise çareyi gram altında buluyor. İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları...

20:11 -
Haberler Ekonomi
Çeyrek altın el yakıyor! 28 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve ABD ile Çin arasındaki artan gerginlikler etkisiyle yükseldi. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 246,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246,90 liradan, bin 626 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 647 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 589 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 609 liradan, 794 liradan alınan Yarım Ziynet 804 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 402 liradan satılıyor.

İHA

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