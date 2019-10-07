Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (07.10.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

GRAM ALTINA SURİYE ETKİSİ

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin gram altın fiyatı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD’de açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri sonrası resesyon endişelerinin arttığını kaydeden analistler, ABD’de artan faiz indirimi beklentilerinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini, bu nedenle ABD’de açıklanacak makroekonomik verilerin ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, Çin ile Hong Kong arasındaki gerilimin yükselmeye devam etmesi halinde güvenli liman olarak görülen altına talebin artabileceğine dikkati çekerek, hafta boyunca Trump’ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim’de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 dolar seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, gram altında 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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