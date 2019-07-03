Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artıyor

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,32 artışla 253,5 liradan tamamladı. Gram altın bügün ise yükselişini sürdürerek 259,6 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel 3 Temmuz altın fiyatları…

3 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 259,6 lira

Çeyrek altın: 429 lira

Cumhuriyet altını: 1.748 lira

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, 1.427 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini fakat İran'ın nükleer anlaşmada konulan uranyum limitini geçtiğini duyurmasının ardından jeopolitik risklerin tekrar gündeme geldiğini kaydetti.

İran ile ABD arasındaki yaşanan gerginliğin yakından takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.