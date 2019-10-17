Çeyrek altın rekora koşuyor! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (17.10.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 282,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,50 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 838 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.

UZMANLAR NE SÖYLEDİ?

Analistler, dün ABD’de açıklanan perakende satış verilerinin beklenenden kötü gelmesiyle, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faiz indireceğine dair beklentilerin arttığını söyledi. Faiz indirimi beklentisiyle altının ons fiyatında dün yükseliş gözlemlendiğini belirten analistler, Brexit’e ilişkin olumsuz gelişmelerin de altın fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere’de perakende satışlar, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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