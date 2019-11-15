Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum… 15 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatlarında son gelişmeler yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek ve gram altın özellikle küçük yatırımcının ilgisini çekiyor. İşte güncel gelişmelerle şekillenen gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 15 KASIM

Çeyrek Altın: 445,34 Lira

Gram Altın: 271,19 Lira

Yarım Altın: 890,68 Lira

Cumhuriyet Altını: 1834 Lira

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 271,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,80 liradan, bin 790 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 811 liradan, 247,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,70 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 artışla 62.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 düşüşle 57.53 dolardan işlem görüyor

Altın, Çin´deki ekonomik verilerin beklenenden zayıf olması nedeniyle yükselişe geçti.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.40 artışla 16.98 dolardan,

– altın, yüzde 0.25 artışla 1,467 dolardan,

– bakır, yüzde 0.27 artışla 2.646 dolardan,

– platin, yüzde 0.32 artışla 877.60 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.75 artışla 1,687.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,835 liraya yükseldi.