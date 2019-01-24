Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları düşüşte… (24.01.2019)

Güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 216,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217 liradan, bin 429 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 450 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.

DOLAR KURU GERİLEDİ, ALTININ GRAM FİYATI OLUMSUZ ETKİLENDİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, altının gram fiyatında 216 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Bugün, Avrupa ve ABD’de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Davos’ta devam eden oturumlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Venezuela’daki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini dile getirdi.

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