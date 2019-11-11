Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? (11.11.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 271 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,20 liradan, bin 786 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 807 liradan, 247,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,10 liradan, bin 745 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 765 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, geçen hafta ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde anlaşmanın çok yakın olduğuna dair haberlerin altının ons fiyatını 1.456 dolar ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanması için ABD’nin tarifeleri indireceğine dair haberleri yalanladığını belirten analistler, bu açıklamanın ardından altının ons fiyatının yeni haftaya yükselişle başladığını kaydetti.

Analistler, bu hafta ticaret görüşmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’deki sunumları ve Trump’ın azil sürecine ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.456 doların destek, 1.475 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinen analistler, gram altında ise 270 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA