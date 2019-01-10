Altın fiyatları hareketlendi! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri çerçevesinde meydana gelen gelişmelerle dalgalanma yaşadı. Ayrıca hafta başından beri küçük dalgalanmalar yaşayan altının gram ve çeyrek fiyatı el yakıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merakla araştırılırken altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hızlı hareket durdu ancak küresel piyasalarda altının yükselişi sürüyor ve bu yükseliş iç piyasadaki yatırımcıya da kazandırıyor. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? İşte 10 Ocak tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…

10 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 228,43 TL'den alınırken, 228,47 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 363,89 TL'den alınıp, 372,17 TL'den satılıyor.

Yarım altın 725,51 TL'den alınıyor, 744,34 TL satılıyor.

Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.507,00 TL, satış fiyatı 1.530,00 TL.

ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1)Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.

2) Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

3) Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.

4) Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

5)Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

6) Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼’ ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.

7) Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz.

8) Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız.

9) Cumhuriyet Altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur. Cumhuriyet altınlarının ziynet (fantezî) olanlarının çeyrek ve yarım boyutta olanları hediye amaçlı alındığında, piyasada taklit baskılarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu tür altınları alırken, yine net olmasına gramlarının ( çeyrek altının ağırlığı 1,75 gram, yarım altının gramı 3,50 gram ve daha büyükleri çeyrek altının katları şeklindedir.) tam olmasına dikkat ediniz. Cumhuriyet Altınlarının tarihinin yeni veya eski olması psikolojik bir konudur. Gramları tam olması koşuluyla eski tarihli altın almanın bir sakıncası olmaz. Siz altını geri satmanız durumunda kuyumcu eski ve yeni altınları aynı fiyatla geri alır. Cumhuriyet ve Osmanlı altınlarının çeşitlerini ve gram ağırlıklarını sitemizin ‘Sarraftan’ bölümünde bulabilirsiniz.

10) Osmanlı Altınlarını ( son altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan mecid, Sultan Murad, Sultan Hamid, Sulan Reşat, Sultan Vahid) alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kulpsuz olanları daha değerlidir. Kulplu olanlarını alırken gramının tam olmasına, kenar çizgilerinin net olmasına, yeniden kenar açılmamış olmasına ön ve arka yüzünün net ve yıpranmamış olmasına dikkat etmeniz gerekecektir. Kulpsuz olan Osmanlı Altınlarını alırken de; yine ön, arka yüzünün net olmasına kenar çizgilerinin net olmasına ve kulplu iken kulpunun çıkartılarak kulpsuz hale getirilmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Ama bütün bunlara rağmen, mutlaka tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcu ve sarraftan altın almalısınız. Bu sektörde güven ön planda gelir.

11) Sultan Reşat Altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız.

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN HAREKETLENDİ

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini çözme amacıyla düzenlenen toplantının bir gün daha uzatılmasıyla toplantının sonucunu beklerken, olası bir anlaşma halinde ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faiz oranlarını artırmayacağı beklentisiyle artan risk iştahıyla düşerken, paladyum rekor düzeyde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.20 artışla 15.745 dolardan,

– altın, yüzde 0.03 artışla 1,286.3 dolardan,

– bakır, yüzde 0.49 artışla 2.669 dolardan,

– platin, yüzde 0.47 artışla 825.7 dolardan

– paladyum da yüzde 1.45 artışla 1,279.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya döndü.