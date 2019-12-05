Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (05.12.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 272,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273 liradan, bin 798 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 819 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 757 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 777 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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