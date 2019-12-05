Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (05.12.2019)

Çeyrek altın fiyatları 444 TL oldu, gram altın ise 273 TL oldu. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altın vatandaşın cebini yakıyor. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları...

17:59 -
Haberler Ekonomi
Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (05.12.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 272,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273 liradan, bin 798 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 819 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 757 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 777 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

AJANSLAR

ABD Altın altın fiyatları banka büyüme çeyrek altın Çin Dolar Haber istanbul Merkez Bankası para Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more