Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (16.12.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 278 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,20 liradan, bin 832 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 853 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 810 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının içeriğinin belli olmaması sebebiyle küresel piyasalarda yatırımcıların tedirgin duruşlarını koruduklarını kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 278 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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