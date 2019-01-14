Çeyrek ve gram altın ne kadar? 14 Ocak güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı. İstanbul Kapalıçarşı'dan alınan bilgilere göre çeyrek altın 373 lira, gram altın ise 228 lira oldu. Gün içerisinde altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzmanından altın yorumu...

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 228,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 373,00 lira, Cumhuriyet altını 1.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 228,50 liradan işlem gördü. 14 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ALTIN FİYATLARINI ARTIRDI! AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın gece yarısı sosyal medya hesabından Suriye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarının altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi. Bu hafta İngiltere’de Brexit süreci ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların piyasalar açısından önemli olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.287 doların destek, 1.297 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Memiş, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu hafta 232 lirayı direnç olarak takip edeceklerini kaydetti. AA

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