Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (01.10.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 270,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,80 liradan, bin 784 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 805 liradan, 247 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 743 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 763 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün yetkililerden gelen açıklamaların bu konudaki iyimserliği artırmasıyla altınının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Demokratlar’ın Trump’ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, bugün, Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyatları Endeksi ve ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.453 dolar seviyesinin destek, 1.515 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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