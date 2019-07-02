Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (02.07.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 253,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253,50 liradan, bin 669 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 690 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 631 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 651 liradan, 816 liradan alınan Yarım Ziynet 826 liradan ve 408 liradan alınan Çeyrek Ziynet 413 liradan satıldı.

İRAN İLE ABD GERİLDİ, RİSK ARTTI

Analistler, hafta sonu Japonya’da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini fakat İran’ın nükleer anlaşmada konulan uranyum limitini geçtiğini duyurmasının ardından jeopolitik risklerin tekrar gündeme geldiğini kaydetti.

İran ile ABD arasındaki yaşanan gerginliğin yakından takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi’nde ÜFE verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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