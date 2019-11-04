Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (04.11.2019)

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 276,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, Cumhuriyet altını 1.844,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gördü.

4 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

“GRAM ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI”

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.500 doların altına inmesi durumunda 1.487 doların destek olarak izleneceğini belirterek, gram altında 273 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan iyimserliğin ardından, taraflardan gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

AA