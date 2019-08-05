Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (05.048.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 260,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261 liradan, bin 719 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 740 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 680 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 700 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu, iki taraftan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda artan risk algısının ABD ile Çin arasındaki gerilim kaynaklı olduğunu belirten analistler, bu durumun yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Analistler, bugün ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek konumuna gelebileceğini, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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