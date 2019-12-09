Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (09.12.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 273,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,70 liradan, bin 802 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 823 liradan, 249,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253,50 liradan, bin 761 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 781 liradan, 881 liradan alınan Yarım Ziynet 891 liradan ve 440 liradan alınan Çeyrek Ziynet 445 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin’in ticaret konusunda anlaşmasının 2020’deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerinin risk algısını artırmasına rağmen piyasalarda anlaşmaya ilişkin iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin diren konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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