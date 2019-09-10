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Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (10.09.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da 278,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,80 liradan, bin 836 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 857 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 794 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 814 liradan, 897 liradan alınan Yarım Ziynet 907 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.

19:07 -
Haberler Ekonomi
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (10.09.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,80 lira oldu. Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Bu hafta 12 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik oranı ve ABD’de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AJANSLAR

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