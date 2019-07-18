Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (18.07.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 259,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,80 liradan, bin 711 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 732 liradan, 236,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240,75 liradan, bin 672 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 692 liradan, 836 liradan alınan Yarım Ziynet 846 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumlar, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdı. Bununla birlikte açıklanmaya başlayan ikinci çeyrek şirket bilançolarına ilişkin tedirginlikler de yatırımcıların pay piyasalarında satış tarafında yer almalarına neden oldu.

İLGİLİ HABER Dolar/TL ne kadar oldu? İşte güncel dolar kuru

Analistler, bugün İngiltere’de perakende satışlar ve ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 ve 1.438 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde TL varlıkların yurt dışındaki olumsuz havadan pozitif ayrışması dikkati çekti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye’nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, “Bununla beraber ABD, Türkiye’nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir.” denildi. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6750 seviyesine geriledi.

AJANSLAR