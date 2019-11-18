Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (18.11.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 269,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,80 liradan, bin 777 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 798 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 736 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 756 liradan, 868 liradan alınan Yarım Ziynet 878 liradan ve 434 liradan alınan Çeyrek Ziynet 439 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini, geçen hafta her iki taraftan gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester’in konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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