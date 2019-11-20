Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (20.11.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 269,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270 liradan, bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 799 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 738 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 758 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtti.

Dün, ABD senatosunun Hong Kong’lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından Çin, bu karara karşılık verebileceğini, ABD’nin iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı bir konuşmada Çin ile anlaşılmaması durumunda tarifeleri daha fazla artıracağını söylediğini ifade eden analistler, bu durumun yatırımcıların risk iştahını düşürdüğünü kaydetti.

Analistler, yurt içinde Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku, yurt dışında ABD’de MBA mortgage başvuruları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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