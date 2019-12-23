Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (23.12.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 283,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284 liradan, bin 871 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 892 liradan, 259 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263 liradan, bin 828 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 848 liradan, 914 liradan alınan Yarım Ziynet 924 liradan ve 457 liradan alınan Çeyrek Ziynet 462 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

ABD ile Çin’in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve ABD senatosunun Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecine ilişkin gelişmeler henüz piyasalar tarafından negatif anlamda fiyatlanmasa da başlıca risk unsuru olarak gündemi meşgul ediyor.

Analistler, azil sürecinde suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından yargılama görevini gerçekleştirecek Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasının, Trump’ın azil riskinin şimdilik göz ardı edilmesini sağladığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AJANSLAR